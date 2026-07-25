حرس الحدود يقبض على 7 إثيوبيين لتهريبهم 140 كجم من القات بجازان

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ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، القبض على 7 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 140 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.