عطل تقني يضرب منصتي فيسبوك وإنستغرام في عدة دول حرس الحدود ينفذ مبادرة لتنظيف قاع البحر في منطقة مكة المكرمة توقف شبه كامل لحركة السفن عبر مضيق هرمز مبابي هداف كأس العالم بـ10 أهداف.. وميسي يحتفظ بفرصة المنافسة طرح 60 مشروعًا عبر منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص الداخلية تطبق إصدار وتجديد الإقامة للعمالة المنزلية ومن في حكمها بمدد تبدأ من ثلاثة أشهر القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تتصدى لعدة اعتداءات جوية إيرانية #يهمك_تعرف | البلديات والإسكان: إتاحة 70 خدمة رقمية عبر تطبيق توكلنا القوات الأمريكية تستهدف سواحل إيران الجنوبية وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي عن عمر ناهز الـ42 عاماً
نفذت قيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة مبادرة تطوعية لتنظيف قاع البحر بشاطئ خليج سلمان في محافظة جدة، بمشاركة عدد من المتطوعين.
وشملت المبادرة إزالة المخلفات من قاع البحر، والإسهام في الحد من آثارها، وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الشواطئ والبيئة البحرية.
وتأتي هذه المبادرة تعزيزًا لجهود حرس الحدود في حماية البيئة البحرية، والحفاظ على الحياة الفطرية، بما يسهم في استدامة الموارد الطبيعية.