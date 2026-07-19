حرس الحدود ينفذ مبادرة لتنظيف قاع البحر في منطقة مكة المكرمة

نفذت قيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة مبادرة تطوعية لتنظيف قاع البحر بشاطئ خليج سلمان في محافظة جدة، بمشاركة عدد من المتطوعين.

وشملت المبادرة إزالة المخلفات من قاع البحر، والإسهام في الحد من آثارها، وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الشواطئ والبيئة البحرية.

وتأتي هذه المبادرة تعزيزًا لجهود حرس الحدود في حماية البيئة البحرية، والحفاظ على الحياة الفطرية، بما يسهم في استدامة الموارد الطبيعية.