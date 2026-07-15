حركة غير اعتيادية في مضيق هرمز

أظهرت بيانات حديثة لتتبع حركة الشحن البحري ارتفاعًا طفيفًا في عدد السفن العابرة لمضيق هرمز، الثلاثاء، قبل ساعات من استئناف الولايات المتحدة فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، فيما استحوذت السفن المرتبطة بإيران على غالبية حركة العبور.

ووفقًا لبيانات شركة كبلر لتتبع السفن، عبرت 11 سفينة مضيق هرمز خلال الثلاثاء، سلكت 9 منها المسار الإيراني، في مؤشر على استمرار النشاط الملاحي المرتبط بالصادرات الإيرانية قبيل دخول الإجراءات الأميركية الجديدة حيز التنفيذ.

وأظهرت البيانات أن ثلاث ناقلات نفط فارغة دخلت المضيق، بينها ناقلة متوسطة وناقلتان عملاقتان، فيما شملت السفن المغادرة ناقلة نفط عملاقة تحمل نحو مليوني برميل من الخام الإيراني، وناقلة متوسطة محملة بمنتجات نفطية مكررة، إضافة إلى ناقلتين تحملان غاز البترول المسال.

كما غادرت الخليج ناقلة محملة بالميثانول وناقلة بضائع جافة تحمل شحنة من الحديد، بحسب بيانات التتبع.

وفي المقابل، لم تُسجل البيانات أي حركة دخول أو خروج واضحة لناقلات مخصصة لتحميل النفط أو الغاز التابعة لمنتجين آخرين في الخليج، وهو ما يعكس التأثير المتزايد للتوترات الأمنية على حركة الملاحة في أحد أهم ممرات الطاقة العالمية.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعادة فرض حصار بحري على جميع الموانئ الإيرانية، مع توجيه تحذيرات بتوسيع نطاق العمليات العسكرية ما لم تستأنف طهران المفاوضات، في تصعيد جديد للأزمة بين البلدين.