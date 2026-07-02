حريق غابات يجبر عشرات السكان على إخلاء منازلهم جنوب فرنسا

اندلع حريق غابات واسع في جنوب فرنسا، ما أجبر عشرات السكان على إخلاء منازلهم، في وقت واصلت فيه فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على النيران التي أججتها الرياح القوية والجفاف.

وأفادت سلطات الطوارئ الفرنسية أن مئات من رجال الإطفاء انتشروا لمكافحة الحريق في إقليمي إيرو وأود، بينما استعانت السلطات بطائرات إطفاء بسبب صعوبة الوصول إلى مناطق اندلاع النيران في التضاريس الوعرة.

وبحسب إدارة إقليم أود، أتت النيران حتى ساعات المساء على حوالي 800 هكتار من الأراضي، فيما أوضحت السلطات أن الحريق تمت محاصرته في بعض المناطق، لكنه لم يوضع تحت السيطرة بشكل كامل.

وأسهمت درجات الحرارة التي بلغت نحو 30 درجة مئوية، إلى جانب الرياح القوية والجفاف الشديد للغطاء النباتي، في سرعة انتشار الحريق.

وأعلنت السلطات إجلاء عدد من السكان، فيما طلب من آخرين البقاء داخل منازلهم حفاظًا على سلامتهم، ليصل إجمالي المتضررين من هذه الإجراءات إلى نحو 200 شخص في بلدتي بوزول-مينرفوا وماياك.

وأفادت فرق الإطفاء باندلاع حريقين آخرين محدودي النطاق في منطقتي رونياك ولانسون بروفانس بالقرب من مدينة مرسيليا.

ويأتي اندلاع هذه الحرائق بعد عام من حرائق واسعة شهدتها منطقة كوربيير، في أعقاب موجة حر شديدة اجتاحت أجزاء واسعة من أوروبا، وسط توقعات باستمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.