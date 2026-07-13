حريق يجتاح غابة فونتينبلو جنوب باريس ويؤدي إلى إخلاء منازل

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اجتاح حريق وُصف بـ”الاستثنائي” غابة فونتينبلو جنوب العاصمة الفرنسية باريس، وسط موجة الحر الثانية التي تشهدها فرنسا هذا العام.
وامتد الحريق إلى نحو 800 هكتار، ما استدعى مشاركة أكثر من 400 من رجال الإطفاء، وطائرتين من طراز “داش” ومروحيتين للسيطرة على النيران، فيما أُخْلِي نحو 15 منزلًا وأُغلق جزء من الطريق السريع (A6).
وأكدت السلطات أن التدخل الجوي أسهم في منع إخلاء قريتين مجاورتين، بينما أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز احتراق نحو 17 ألف هكتار من الغابات في أنحاء البلاد، مع توقعات بارتفاع المساحة المتضررة إلى 25 ألف هكتار بفعل موجة الحر.