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حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر يوليو

الخميس ٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١:٥٠ مساءً
حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر يوليو
المواطن - واس

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أودع برنامج حساب المواطن اليوم، 3 مليارات ريال مخصّص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الـ104 أكثر من 9.9 ملايين مستفيد وتابع.
وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 283 مليار ريال، منها 2.8 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن 72% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1470 ريالًا.
وأشار الهاجري إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من مليوني رب أسرة مشكّلين ما نسبته 84%، فيما بلغ عدد التابعين أكثر من 7.4 ملايين مستفيد.

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