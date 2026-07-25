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خالد بن سلمان يبحث مع نظيره الجنوب أفريقي تعزيز مجالات التعاون العسكرية والدفاعية

السبت ٢٥ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥١ مساءً
خالد بن سلمان يبحث مع نظيره الجنوب أفريقي تعزيز مجالات التعاون العسكرية والدفاعية
المواطن - فريق التحرير

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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بمعالي وزيرة الدفاع والمحاربين القدامى بجمهورية جنوب أفريقيا أنجي موتشيكجا.

وجرى خلال الاتصال بحث مجالات التعاون العسكرية والدفاعية بين البلدين الصديقين، واستعراض سبل تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة في المنطقة؛ بما يحافظ على الأمن والسلم الدوليين.

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