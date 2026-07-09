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خالد بن سلمان يستعرض مجالات التعاون الدفاعي والعسكري مع وزير الدفاع الوطني الكندي

الجمعة ١٠ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٧ صباحاً
خالد بن سلمان يستعرض مجالات التعاون الدفاعي والعسكري مع وزير الدفاع الوطني الكندي
المواطن - واس

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في جدة، اليوم، معالي وزير الدفاع الوطني الكندي ديفيد ماكغينتي.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية الكندية، وبحث التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجال العسكري والدفاعي، وتطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها؛ بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم.


حضر اللقاء صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومعالي مستشار سمو وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات الأستاذ هشام بن عبد العزيز بن سيف.
فيما حضره من الجانب الكندي معالي نائبة وزير الدفاع كريستيان فوكس، وعدد من المسؤولين.

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