خالد بن سلمان يُعزي هاتفيًا أمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وعبَّر سمو وزير الدفاع خلال الاتصال، عن تعازيه ومواساته لسموه في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني -رحمه الله-، سائلًا المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.