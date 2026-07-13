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خالد بن ناصر يتخرج من القيادة والأركان بالبحرين

الإثنين ١٣ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٥:٥٩ مساءً
خالد بن ناصر يتخرج من القيادة والأركان بالبحرين
المواطن - فريق التحرير

احتفل الأمير المقدم الركن خالد بن ناصر بن فهد آل سعود بتخرجه من دورة القيادة والأركان المشتركة الثامنة عشرة، التي أقيم حفل تخريجها في الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني بمملكة البحرين الشقيقه، والذي أقيم مؤخرا برعاية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما تشرف بإلقاء كلمة الخريجين نيابةً عن زملائه الضباط الدارسين من الدول الشقيقة، عبّر فيها عن شكره وتقديره للرعاية والاهتمام اللذين حظي بهما الدارسون، مشيدًا بالمستوى الأكاديمي الرفيع للكلية ودورها في تأهيل القيادات العسكرية، ومختتمًا كلمته بالشكر لمملكة البحرين على حسن الاستضافة، ومتمنيًا لها دوام الأمن والأمان.

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