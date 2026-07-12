الكويت تدين وتستنكر الاعتداءات الإيرانية المتكررة دوريات الأفواج الأمنية بعسير تحبط تهريب 54 كجم من مادة الحشيش المخدر الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة قطر تعلن موعد صلاة الجنازة على الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني سلطنة عمان: استهداف مواقع في محافظة مسندم بطائرات مسيرة تعيين مالديني مديرًا فنيًا للاتحاد الإيطالي “الأرصاد” يُنبّه من أمطار غزيرة على منطقة جازان قطر: إيقاف مؤقت عن ممارسة الإبحار حتى إشعار آخر المياه الوطنية تنفذ وتشغل 5 خزانات مياه في الرياض بتكلفة تجاوزت 128 مليون ريال وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (25) موقعًا حول المملكة
أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تهريب (54) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر بمحافظة الفرشة، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.