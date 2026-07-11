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ناجمة عن عملية لتدمير مواد متفجرة

دوي انفجارات شرقي طهران.. والسلطات الإيرانية توضح الأسباب

السبت ١١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٣١ مساءً
دوي انفجارات شرقي طهران.. والسلطات الإيرانية توضح الأسباب
المواطن - فريق التحرير

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أفادت ​وسائل ⁠إعلام رسمية إيرانية، اليوم السبت، بسماع ​دوي انفجار ‌في الجزء الشرقي ‌من ‌إقليم طهران.

وذكرت ‌التقارير ⁠أن سكان مدينتي باكدشت ⁠وقيامدشت ‌أفادوا ⁠بسماع الانفجار.

ونقلت وكالة فارس عن مسئول إيراني قوله: “الانفجارات التي سُمعت في الجزء الشرقي من طهران ناجمة عن عملية لتدمير مواد متفجرة”.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار حالة الترقب الأمني في إيران، فيما يُنتظر صدور توضيحات رسمية تكشف ملابسات الحادث.

وشهد يوما الأربعاء والخميس تبادلا عنيفا لإطلاق النار بين واشنطن وطهران، بعد تصريح ترامب أن وقف إطلاق النار “انتهى”، مما أثار الشكوك بشأن صمود مذكرة التفاهم بين الطرفين التي كان من المفترض أن تمهد الطريق لإنهاء الحرب بشكل تام.

لكن في وقت سابق من الجمعة، أكد مسئول أمريكي أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاق سلام دائم مستمرة، رغم التصعيد العسكري يومي الأربعاء والخميس، بحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”.

وحسبما نقلت وكالة أنباء “بلومبرج” عن المسئول الذي لم تكشف هويته، فإن “الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بإيجاد حل دبلوماسي مع إيران”.

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