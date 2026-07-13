دوي 4 انفجارات في بندر عباس

دوت 4 انفجارات مساء الاثنين في مدينة بندر عباس جنوب إيران، بحسب وكالة “إرنا”.

وأفادت “إرنا” بسماع دوي 4 انفجارات في شرق مدينة بندر عباس، لافتة إلى أن السلطات الرسمية لم تحدد بعد طبيعة هذه الانفجارات، بحسب ما نقلت العربية.