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دوي 4 انفجارات في بندر عباس

الإثنين ١٣ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤١ مساءً
دوي 4 انفجارات في بندر عباس
المواطن - فريق التحرير

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دوت 4 انفجارات مساء الاثنين في مدينة بندر عباس جنوب إيران، بحسب وكالة “إرنا”.

وأفادت “إرنا” بسماع دوي 4 انفجارات في شرق مدينة بندر عباس، لافتة إلى أن السلطات الرسمية لم تحدد بعد طبيعة هذه الانفجارات، بحسب ما نقلت العربية.

 

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