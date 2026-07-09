رئاسة الأركان الكويتية: لا تقتربوا من أي حطام أو شظايا

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دعت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي صباح اليوم، المواطنين والمقيمين إلى عدم الاقتراب من مواقع سقوط الشظايا الناتجة من عمليات الاعتراض والامتناع عن تصويرها أو نشر وتداول أي صور أو مقاطع فيديو لها، وذلك حفاظًا على الأمن والسلامة العامة.
وأكدت رئاسة الأركان الكويتية في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية، أهمية الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة بما يسهم في الحفاظ على أمن المجتمع وسلامة الجميع.
وأعلنت في وقت سابق، أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.