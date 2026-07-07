رئيس الشؤون الدينية يهنئ المعيقلي بمناسبة ترقيته إلى رتبة أستاذ في تخصص الفقه

هنّأ معالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، باسمه ونيابةً عن أئمة وخطباء ومؤذني ومدرسي الحرمين الشريفين، ومنسوبي رئاسة الشؤون الدينية، فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الأستاذ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، بمناسبة صدور قرار رئيس جامعة أم القرى بترقيته إلى رتبة أستاذ في تخصص الفقه.

وبارك معاليه لفضيلة الشيخ المعيقلي هذه الترقية العلمية، سائلًا الله تعالى له مزيدًا من التوفيق والسداد في مسيرته العلمية والأكاديمية، وأن يواصل عطاءه في خدمة العلم الشرعي، ورسالة الحرمين الشريفين، ونشر منهج الوسطية والاعتدال.

كما سأل معاليه الله تعالى أن يبارك في علمه وعمله، وأن يوفقه لكل خير، وأن ينفع بعلمه الإسلام والمسلمين.