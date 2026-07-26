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رئيس الوزراء البريطاني الجديد: لن أدعو إلى انتخابات ​عامة ⁠قبل عام 2029

الأحد ٢٦ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٢:١٤ مساءً
رئيس الوزراء البريطاني الجديد: لن أدعو إلى انتخابات ​عامة ⁠قبل عام 2029
المواطن - فريق التحرير

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تعهد رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنام بوضع مصالح لندن في ​المقام الأول، مشيرا إلى أنه لن يدعو إلى انتخابات ​عامة ⁠قبل عام 2029.

وقال بيرنام لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) “سنضع دائما مصالح بريطانيا في ​المقام الأول”، وذلك ردا على سؤال حول ‌ما إذا كان مستعدا لانتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وشاب التوتر العلاقة بين كير ستارمر، سلف بيرنام الذي أعلن ​استقالته الشهر الماضي، وترامب الذي انتقده بسبب ​خلافات حول الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والهجرة ⁠والطاقة والقواعد التنظيمية لقطاع التكنولوجيا، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

ووصف ترامب في ​البداية بيرنام بأنه “ليبرالي للغاية”، لكنه قال هذا الأسبوع ​إنه أجرى “محادثة جيدة جدا” معه.

وأصبح بيرنام يوم الاثنين الماضي سابع من يتولي رئاسة الوزراء في بريطانيا في غضون 10 سنوات.

وفي ​أول مقابلة منذ توليه منصبه، والتي ​نشرت مقتطفات منها اليوم الأحد، سألت الصحفية لورا كوينسبيرج من “‌بي بي سي” ⁠بيرنام عما إذا كان مستعدا لانتقاد ترامب إذا اعتقد أن ذلك هو الأمر الصائب.

ورد بالقول: “يتعين على جميع القادة القيام بذلك. يجب الدفاع عن المصالح الوطنية ​قبل أي ​شيء آخر. ⁠هذا ما يتعين فعله من أجل أداء هذه المهمة على النحو الصحيح”.

وأشار ​أيضا إلى أنه لن يدعو إلى انتخابات ​عامة ⁠قبل 2029.

وقال: “سأستبعد ذلك. نعم، لا توجد انتخابات عامة مبكرة. لا أعتقد أن الناس يريدون ذلك”.

وفيما يتعلق ⁠بالدفاع ​الوطني، أكد أنه “ملتزم تماما” بالوعود ​التي قطعت للشركاء في حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وستبث بي بي سي المقابلة بالكامل ​غدا الاثنين.

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