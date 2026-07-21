رئيس الوزراء البريطاني الجديد يعلن تشكيل حكومته

تراجع أسعار النفط اليوم الثلاثاء تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بعسير موجة حارة ورياح نشطة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على 5 مناطق السعودية تدين تصريحات ما يسمّى المتحدث العسكري لمليشيا الحوثي من اتهامها بحصار الشعب اليمني وحظر الملاحة البحرية عليها حرس الحدود بمنطقة تبوك يضبط مخالفًا للائحة الأمن والسلامة البحرية البلديات والإسكان: إصدار وتجديد أكثر من 274 ألف رخصة تجارية الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تقبض على شخص لترويجه 322 كيلو جرامًا من القات المخدر صندوق تنمية الموارد البشرية وأكاديمية التعلّم يتفقان على تدريب مبتدئ بالتوظيف لـ3 آلاف مستفيد
أعلن رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنهام عن تشكيلته الحكومية، وذلك بعد توليه مقاليد السلطة خلفًا لرئيس الوزراء المستقيل كير ستارمر.
وعيّن بيرنهام، جون هيلي وزير الدفاع السابق، وزيرًا للخزانة، وإد ميليباند وزيرًا للخارجية، خلفّا لإيفيت كوبر، التي انتقلت إلى وزارة الصحة، بينما احتفظ بات ماكفادين وزير العمل والمعاشات، وشبانة محمود وزيرة الداخلية بمنصبيهما، وتولت لويز هي منصب وزير شؤون مجلس الوزراء.
وخرج من التشكيلة الحكومية كل من ديفيد لامي وزير العدل ونائب رئيس الوزراء، و بيتر كايل وزير التجارة.