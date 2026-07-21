رئيس الوزراء البريطاني الجديد يعلن تشكيل حكومته

أعلن رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنهام عن تشكيلته الحكومية، وذلك بعد توليه مقاليد السلطة خلفًا لرئيس الوزراء المستقيل كير ستارمر.

وعيّن بيرنهام، جون هيلي وزير الدفاع السابق، وزيرًا للخزانة، وإد ميليباند وزيرًا للخارجية، خلفّا لإيفيت كوبر، التي انتقلت إلى وزارة الصحة، بينما احتفظ بات ماكفادين وزير العمل والمعاشات، وشبانة محمود وزيرة الداخلية بمنصبيهما، وتولت لويز هي منصب وزير شؤون مجلس الوزراء.

وخرج من التشكيلة الحكومية كل من ديفيد لامي وزير العدل ونائب رئيس الوزراء، و بيتر كايل وزير التجارة.