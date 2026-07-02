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رئيس وزراء الأردن يطلب استقالة وزير العمل بسبب تضارب مصالح

الخميس ٢ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٢ مساءً
رئيس وزراء الأردن يطلب استقالة وزير العمل بسبب تضارب مصالح
المواطن - فريق التحرير

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طلب رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، من وزير العمل خالد البكار تقديم استقالته، على خلفية قضية تتعلق بـ”تضارب مصالح”، فيما كلف وزير النقل نضال القطامين بإدارة أعمال الوزارة.

ونقل تلفزيون “المملكة” الأردني الرسمي، الخميس، عن مصدر حكومي لم يسمه، قوله إن حسان، طلب من البكار، الأحد الماضي، تقديم استقالته.

وأوضح المصدر، أن القرار جاء بعد علم رئيس الوزراء بتقدم نجل الوزير البكار، لعطاءات (مناقصات) حكومية، رسا أحدها عليه.

وأضاف أن حسان، أوعز بوقف هذه العطاءات “وفق الآليات التي تحددها الأنظمة والقوانين، وأصوليا بموجب أحكام القانون”.

وبحسب المصدر، جرى ذلك “ضمن الأصول القانونية”، بسبب تعارض الحالة مع مدونة السلوك التي يوقع عليها الوزراء عند تسلمهم مهامهم.

وفي سياق متصل، ذكر تلفزيون “المملكة” أن حسان، قرر تكليف وزير النقل نضال القطامين، بإدارة أعمال وزارة العمل، خلفا للبكار، الذي طُلب منه تقديم استقالته.

وفي 6 أغسطس 2025، أجرى حسان، أول تعديل على حكومته التي تشكلت في 18 سبتمبر 2024، بعد تكليفه من الملك عبد الله الثاني برئاستها خلفا لبشر الخصاونة.

وحسان (58 عاما) هو رئيس الوزراء الـ14 في عهد الملك عبد الله الثاني، الذي تولى سلطاته الدستورية في 7 فبراير 1999.

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