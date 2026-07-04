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رئيس وزراء الهند: سنواصل التوسع في بناء مصافي نفط جديدة

السبت ٤ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٠٦ مساءً
رئيس وزراء الهند: سنواصل التوسع في بناء مصافي نفط جديدة
المواطن - فريق التحرير

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قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي اليوم السبت، إن بلاده سوف تواصل بناء مصافي نفط جديدة لضمان أمن سلاسل الإمداد حتى رغم غلق الدول الغربية وحدات المعالجة.

وأضاف مودي، “لم يتم إنشاء مصفاة نفط جديدة في الولايات المتحدة خلال العقود الخمس الماضية، كما أن الطاقة الإنتاجية في أوروبا تتراجع باستمرار”، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت تصريحات مودي خلال مراسم تدشين أول مصفاة جديدة في الهند خلال عقد. وقال إن الهند سوف تواصل تعزيز قدرتها الإنتاجية.

وأفادت تحليل لـ “بلومبرج إن إيه إف” بأن من المرجح أن تكون مصفاة الحقل الأخضر التي تنتج 180 ألف برميل في اليوم، في قلب صحراء ثار بولاية راجستان الهندية، المصفاة الجديدة الوحيدة عالميا التي يتم تشغيلها العام الجاري.

وتبلغ طاقتها الانتاجية السنوية من البتروكيماويات 2.4 مليون طن، وبلغت تكاليفها 8.3 مليار دولار.

 

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