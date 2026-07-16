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راكان بن سلمان يستقبل الفائزين بمسابقة أمير منطقة الرياض لحفظ القرآن الكريم

الخميس ١٦ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٧ مساءً
راكان بن سلمان يستقبل الفائزين بمسابقة أمير منطقة الرياض لحفظ القرآن الكريم
المواطن - واس

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز محافظ الدرعية، في مكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالدرعية سعد بن عبدالله الناصر، والطلاب الفائزين بمسابقة سمو أمير منطقة الرياض لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره لعام 1447هـ.

وهنّأ سموه الرئيس الناصر والطلاب الفائزين بحصولهم على المركز الثاني في المسابقة، مشيدًا بجهود جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالدرعية في تعليم القرآن الكريم وتحفيظه، وما تقدمه من برامج ومبادرات تسهم في تنشئة الأجيال على كتاب الله تعالى.

ونوّه الأمير راكان بن سلمان بما يحظى به تعليم القرآن الكريم وتحفيظه من عناية واهتمام مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-؛ عنايةً بكتاب الله الكريم وأهله، مثمنًا في الوقت ذاته رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض للمسابقة ودعمه لها.

من جانبهم أعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية والطلبة الفائزون عن شكرهم وتقديرهم لسمو محافظ الدرعية على استقباله وتهنئته، مؤكدين أن هذا الدعم يمثل حافزًا لهم لمواصلة التميز وخدمة كتاب الله تعالى.

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