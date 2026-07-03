جامعة تبوك تبدأ مرحلة المفاضلة اللحظية عبر منصة قبول للعام الجامعي 1448هـ رجل يضرم النار في نفسه أمام مقر الأمم المتحدة رياض محرز يعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد خروج الجزائر من كأس العالم انخفاض أسعار الغذاء عالميًا للشهر الثاني مع تراجع الحبوب عودة أكثر من 640 ألف نازح إلى منازلهم في لبنان بعد تراجع التصعيد المدرجات الجبلية في جازان.. هندسة زراعية تجسد استدامة الموارد عبر الأجيال إمارة عسير: التحقيق جارٍ في حادث سقوط لعبة ترفيهية بأحد مهرجانات أبها مصاحف ومخطوطات نادرة تزين جناح بحر الإيمان بمتحف البحر الأحمر بعد هانتا.. نوروفيروس ينتشر على سفينة سياحية خلال رحلة بحرية طويلة ضبط مواطن لإشعاله النار في الأماكن غير المخصصة لها بمحمية الإمام عبدالعزيز
توفي رجل، متأثراً بإصاباته بعدما أضرم النار في نفسه أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، في حادثة باشرت السلطات الأميركية التحقيق في ملابساتها ودوافعها.
وأوضحت شرطة نيويورك أنها تلقت بلاغاً عند الساعة 6:32 مساءً بالتوقيت المحلي يفيد بقيام رجل بإشعال النار في نفسه بالقرب من مقر الأمم المتحدة، حيث نُقل إلى مستشفى بيلفو في مانهاتن، قبل أن يُعلن لاحقاً عن وفاته متأثراً بجراحه.
وأكدت الشرطة فتح تحقيق لكشف ملابسات الواقعة، مشيرة إلى أنها لم تحدد حتى الآن الدافع وراء الحادث.
من جانبها، ذكرت صحيفة “نيويورك بوست” أن الرجل كان يحمل علم التيبت أثناء وقوع الحادث، فيما أعلن تينشو غياتسو، رئيس منظمة “الحملة الدولية من أجل التيبت”، أن المتوفى يُدعى لوبغا رانغزن، واصفاً إياه بأنه أحد المدافعين عن قضية التيبت، وكان ينشط في التوعية السلمية بقضايا حقوق الإنسان في الإقليم.