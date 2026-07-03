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رجل يضرم النار في نفسه أمام مقر الأمم المتحدة

الجمعة ٣ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٠١ مساءً
رجل يضرم النار في نفسه أمام مقر الأمم المتحدة
المواطن - فريق التحرير

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توفي رجل، متأثراً بإصاباته بعدما أضرم النار في نفسه أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، في حادثة باشرت السلطات الأميركية التحقيق في ملابساتها ودوافعها.

وأوضحت شرطة نيويورك أنها تلقت بلاغاً عند الساعة 6:32 مساءً بالتوقيت المحلي يفيد بقيام رجل بإشعال النار في نفسه بالقرب من مقر الأمم المتحدة، حيث نُقل إلى مستشفى بيلفو في مانهاتن، قبل أن يُعلن لاحقاً عن وفاته متأثراً بجراحه.

وأكدت الشرطة فتح تحقيق لكشف ملابسات الواقعة، مشيرة إلى أنها لم تحدد حتى الآن الدافع وراء الحادث.

من جانبها، ذكرت صحيفة “نيويورك بوست” أن الرجل كان يحمل علم التيبت أثناء وقوع الحادث، فيما أعلن تينشو غياتسو، رئيس منظمة “الحملة الدولية من أجل التيبت”، أن المتوفى يُدعى لوبغا رانغزن، واصفاً إياه بأنه أحد المدافعين عن قضية التيبت، وكان ينشط في التوعية السلمية بقضايا حقوق الإنسان في الإقليم.

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