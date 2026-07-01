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رسميًا.. فتح التقديم على النقل الداخلي عبر نظام نور

الأربعاء ١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٤ مساءً
رسميًا.. فتح التقديم على النقل الداخلي عبر نظام نور
المواطن- فريق التحرير

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أتاحت وزارة التعليم رسميًا، خدمة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات والموازنة بين التخصصات عبر حسابات المعلمين والمعلمات في نظام نور.

ومن المقرر أن يتم إغلاق النظام الإلكتروني الخاص بالنقل الداخلي للمعلمين والمعلمات، يوم الأثنين المقبل الموافق 1448/01/21هـ.

خطوات إدخال الرغبات:

– الدخول إلى ​نظام نور

– اختيار ​خدمات شؤون المعلمين

– ثم اختيار طلبات النقل الداخلي

– الموافقة على الإقرار

– ثم (إضافة الرغبات)

 

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