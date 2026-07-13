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اتهم الحوثي بالسعي إلى فرض واقع خارج مؤسسات الدولة

رشاد العليمي: حماية سيادة اليمن واجب وطني دستوري لا يقبل التهاون

الإثنين ١٣ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٣٨ مساءً
رشاد العليمي: حماية سيادة اليمن واجب وطني دستوري لا يقبل التهاون
المواطن - فريق التحرير

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قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي، اليوم الاثنين، إن التطورات الأخيرة في البلاد تؤكد استمرار جماعة الحوثي في ما وصفه بـ”تقويض جهود التهدئة ورفض المبادرات الرامية إلى حماية مصالح المواطنين”، مشددا على أن حماية سيادة اليمن واجب وطني دستوري لا يقبل التهاون.

وأضاف العليمي، في بيان، أن جماعة الحوثي أقدمت، رغم الوساطات والمساعي الرامية لاحتواء الموقف، على استقبال رحلة جوية إيرانية جديدة خارج ما وصفها بالأطر القانونية والسيادية المنظمة لحركة الطيران المدني.

ممارسات الحوثي في اليمن

كما أشار إلى أن الحكومة اليمنية كانت قد أبدت استعدادها لاستئناف الرحلات المدنية عبر الخطوط الجوية اليمنية، باعتبارها الناقل الوطني، إضافة إلى تسهيل نقل عناصر حوثية من طهران إلى صنعاء عبر طائرة مستأجرة من شركة الخطوط الجوية اليمنية، بما يحفظ مصالح المواطنين، ويضمن استمرار تشغيل المطار، ويحترم في الوقت ذاته سيادة الدولة اليمنية، وفق ما ورد في البيان.

واتهم العليمي جماعة الحوثي برفض هذه المبادرات والسعي إلى فرض واقع خارج مؤسسات الدولة، محملًا إياها مسؤولية ما وصفه بالتصعيد وانتهاك السيادة اليمنية.

كما أكد أن حماية سيادة البلاد، وأجوائها، ومنافذها البرية والبحرية والجوية، تمثل واجبا وطنيا ودستوريا لا يقبل التهاون تحت أي ظرف.

فيما قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن الحكومة ستواصل، رفع جاهزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، واتخاذ الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية اللازمة لحماية سيادة البلاد وأمن المواطنين.

اجتماع استثنائي في عدن

كما دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات تتجاوز بيانات الإدانة، والعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن، بما في ذلك القرارات 2140 و2216، وتطبيق العقوبات ذات الصلة.

وعقد مجلس الوزراء اليمني، اليوم، اجتماعا استثنائيا في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني، لبحث التطورات المرتبطة بالتصعيد الأخير، على خلفية وصول رحلة جوية إيرانية جديدة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، وفق ما ذكره بيان صادر عن المجلس.

وقال البيان إن الحكومة قررت إعلان حالة الانعقاد الدائم لمتابعة تطورات الأزمة واتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرًا إلى أن القرار جاء بعد ما وصفه ب”استنفاد المبادرات والتسهيلات” الرامية إلى تجنب مزيد من التصعيد.

كما أعلن المجلس تشكيل فريق حكومي لإدارة الأزمة، يتولى تنسيق الجهود السياسية والعسكرية والدبلوماسية والقانونية والإعلامية، ومتابعة التطورات ورفع التقارير بشأنها.

كما وجه وزارتي الدفاع والداخلية والجهات المختصة برفع مستوى الجاهزية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادة البلاد وأمنها، وفق البيان.

وحمل مجلس الوزراء جماعة الحوثي مسؤولية التصعيد، كما اتهم إيران بدعم الجماعة، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات للحد من ما وصفه بالانتهاكات التي تقوض جهود السلام في اليمن والمنطقة.

يذكر أنه قبل أيام قليلة وصلت طائرة تابعة لشركة “ماهان إير” الإيرانية إلى مطار صنعاء قادمة من طهران، في خطوة وصفتها الحكومة اليمنية بأنها “تصعيد خطير” و”خرق سافر للسيادة اليمنية”.

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