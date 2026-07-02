رفع كفاءة طريق الملك فيصل بطول 10 كم لتعزيز انسيابية الحركة في تبوك

أنهت أمانة منطقة تبوك، ممثلةً بوكالة المشاريع، مشروع رفع الكفاءة التشغيلية لطريق الملك فيصل، أحد أهم المحاور المرورية بمدينة تبوك.

وأوضحت أن المشروع شمل تطوير الطريق بطول (10) كيلومترات، ورفع سعته المرورية من مسارين إلى أربعة مسارات رئيسية وإضافة مسار خامس عند مناطق الدوران، بعرض (3.65) أمتار للمسار الواحد، وإزالة الإشارات الواقعة على الطريق، وتنفيذ (5) دورانات مع إنشاء (10) مواقف للطوارئ، إلى جانب رفع كفاءة الطرق المتفرعة من خلال تنفيذ مسارات تباطؤ وتسارع في (9) مواقع.

وأكدت الأمانة أن هذا المشروع يأتي ضمن خططها لرفع كفاءة شبكة الطرق، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تطوير منظومة النقل الحضري ورفع مستوى السلامة المرورية.