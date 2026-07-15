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روسيا تدعو إلى الوقف الفوري للقتال في منطقة الخليج والعودة إلى المفاوضات

الأربعاء ١٥ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٤٥ مساءً
روسيا تدعو إلى الوقف الفوري للقتال في منطقة الخليج والعودة إلى المفاوضات
المواطن - فريق التحرير

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دعت روسيا أطراف النزاع في منطقة الخليج إلى الوقف الفوري للقتال واستئناف الحوار، مؤكدةً أن تطورات الأحداث في الخليج العربي تهدد فرص التوصل إلى حل سلمي للنزاع.

وصرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم، بأن روسيا تدعو أطراف النزاع في منطقة الخليج إلى وقف تبادل الضربات فورًا، واستئناف الحوار لإيجاد سبل تحقق سلامًا دائمًا في المنطقة.

وأضافت: “نشعر بقلق بالغ إزاء استئناف العمليات العسكرية في الخليج العربي ومضيق هرمز، وندعو جميع الأطراف إلى التخلي عن النهج التصادمي والعودة إلى طاولة المفاوضات”، مشيرةً إلى ضرورة إدراك عدم جدوى النهج القائم على التصعيد والرد عليه، لما يسببه من أضرار بالغة للسكان المدنيين في جميع الدول المعنية.

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