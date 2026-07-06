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روسيا تصعد هجماتها على كييف وسقوط وأوكرانيا تؤكد سقوط 9 قتلى

الإثنين ٦ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١:١٧ مساءً
روسيا تصعد هجماتها على كييف وسقوط وأوكرانيا تؤكد سقوط 9 قتلى
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أوكرانيا، خلال الساعات الماضية، موجة جديدة من التصعيد العسكري، بعدما أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا شنت هجومًا واسعًا باستخدام 68 صاروخًا و351 طائرة مسيرة استهدفت عدة مناطق في البلاد خلال الليل.

وأكدت السلطات الأوكرانية ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الروسي على العاصمة كييف إلى 9 قتلى، في وقت تواصل فيه فرق الإنقاذ أعمال البحث ورفع الأنقاض في المواقع المتضررة.

في المقابل، أكدت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ ضربة واسعة النطاق استهدفت منشآت تابعة للمجمع الصناعي العسكري ومواقع للطاقة في كييف ومحيطها، مشيرة إلى أن الهجوم حقق أهدافه العسكرية.

وأعلن حاكم مقاطعة لينينجراد الروسية سقوط حطام طائرة مسيرة في منطقة ميناء أوست لوجا، مؤكدًا عدم تسجيل أي إصابات جراء الحادث.

 

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