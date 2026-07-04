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روسيا تعلن السيطرة على مدينة كوستيانتينيفكا شرق أوكرانيا

السبت ٤ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٨ مساءً
روسيا تعلن السيطرة على مدينة كوستيانتينيفكا شرق أوكرانيا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الكرملين الجمعة سيطرة الجيش الروسي على كوستيانتينيفكا في شرق أوكرانيا، وهي مدينة تعد معقلا محصّنا للقوات الأوكرانية وتقع عند محور يؤدي إلى آخر المدن الكبرى التي ما زالت تحت سيطرة كييف في إقليم دونباس.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف في تصريح للصحافيين “تمت السيطرة بالكامل على كوستيانتينيفكا. وأصبحت المدينة الآن بكاملها تحت سيطرتنا”.

كما أظهرت مشاهد تلفزيونية الرئيس فلاديمير بوتين بالبزة العسكرية مع هيئة أركانه، حيث أكد أن السيطرة على كوستيانتينيفكا تكتسي “أهمية استراتيجية كبرى”.

من جانبه أفاد القائد العسكري الروسي أنطون غرونيس بأن القوات الروسية تنفّذ حاليا “عمليات تمشيط وتصفية للجنود المعزولين من القوات المسلحة الأوكرانية الذين يحاولون الاختباء في المباني والأقبية والأنقاض” في كوستيانتينيفكا.

وبدأت معركة السيطرة على هذه المدينة التي كان عدد سكانها يبلغ نحو 78 ألف نسمة قبل الحرب، بنهاية العام 2025 بعمليات تسلّل للقوات الروسية.

فيما أصبحت حاليا المحور الأساسي للهجوم الروسي على جبهة تمتد لمسافة ألف كيلومتر تقريبا.

هذا وتُعدّ كوستيانتينيفكا أحد آخر العوائق على الطريق المؤدي إلى مدينتي كراماتورسك وسلوفيانسك الكبيرتين الخاضعتين للسيطرة الأوكرانية في دونباس، واللتين يسعى الكرملين إلى السيطرة عليهما.

 

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