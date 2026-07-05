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روسيا تعلن بدء إنشاء منطقة أمنية عازلة على الحدود مع أوكرانيا

الأحد ٥ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٠٣ مساءً
روسيا تعلن بدء إنشاء منطقة أمنية عازلة على الحدود مع أوكرانيا
المواطن - فريق التحرير

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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن موسكو بدأت إنشاء منطقة أمنية عازلة على الحدود مع أوكرانيا، مشيرًا إلى أن العمل يجري بصورة منهجية، بالتزامن مع تحقيق القوات الروسية تقدمًا ميدانيًا.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، أوضح بيسكوف، أن المنطقة الأمنية سيتم استكمالها بالقدر الذي يضمن أمن روسيا، مؤكدًا أن القوات الروسية تواصل تقدمها في عدد من المحاور.

وأضاف أن مدينة كونستانتينوفكا تمثل خط دفاع مهمًا للقوات الأوكرانية، وأن التقدم نحوها يعد خطوة رئيسية باتجاه المنطقة المحصنة الممتدة بين كراماتورسك وسلافيانسك.

واتهم بيسكوف القوات الأوكرانية بتكثيف هجماتها على البنية التحتية المدنية ومنشآت الطاقة داخل روسيا، معتبرًا أن ذلك يأتي في ظل تراجع الوضع الميداني للقوات الأوكرانية، ووصف تلك الهجمات بأنها «أعمال إرهابية».

وفي الشق السياسي، أكد المتحدث باسم الكرملين أن روسيا لا تزال منفتحة على محادثات السلام بشأن أوكرانيا، وتعول على الوساطة الأمريكية، مشيرًا إلى استمرار الاتصالات مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف عبر القنوات القائمة.

كما أعرب عن أمل موسكو في ألا يعرقل الاتحاد الأوروبي فرص استئناف المفاوضات، داعيًا بولندا إلى إعادة النظر في إنتاج الطائرات المسيّرة المخصصة لدعم أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن في وقت سابق، أن اتساع نطاق الهجمات الأوكرانية على الأهداف المدنية داخل روسيا سيؤدي إلى توسيع المنطقة الأمنية التي ينشئها الجيش الروسي على الحدود.

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