روسيا تعلن مقتل 5 أشخاص في هجمات أوكرانية بمسيرات وصواريخ

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أعلنت السلطات الروسية، الخميس، مقتل 5 أشخاص في هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت مواقع روسية مختلفة.
وقال جليب نيكيتين حاكم منطقة نيجني نوفجورود شرقي العاصمة موسكو، عبر وسائل التواصل، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية في المدينة دمرت 30 طائرة مسيرة أوكرانية.
وذكر أن حطام الطائرات المسيرة التي أُسقطت تسببت في أضرار لمنشأة صناعية وعدة منازل، معربا عن حزنه لمقتل مدني وإصابة 4 آخرين.
بدورها، أعلنت وزارة الطوارئ في مدينة بيلغورود مقتل شخصين وإصابة تسعة جراء هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية.
من جهته، أعلن حاكم مقاطعة زاباروجيه، يفغيني باليتسكي، مقتل شخصين بغارة بطائرة مسيرة أوكرانية أثناء أعمال صيانة وتجديد شبكة الكهرباء.
وفي وقت سابق الخميس، قالت أوكرانيا إن الجيش الروسي شن هجومًا كبيرًا مساء الأربعاء على مناطق مختلفة من البلاد، باستخدام 74 صاروخًا و496 مسيّرة مسلحة.
ومنذ 24 فبراير 2022 تشن روسيا هجومًا عسكريًا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعدّه الأخيرة “تدخلًا غير مقبول” في شئونها الداخلية.