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روسيا.. قتلى وجرحى في هجوم بالمسيّرات على موسكو

الإثنين ١٣ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١:١٨ مساءً
روسيا.. قتلى وجرحى في هجوم بالمسيّرات على موسكو
المواطن - فريق التحرير

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قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب خمسة آخرون، اليوم الاثنين، جراء هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت منطقة موسكو، في وقت تكثف فيه أوكرانيا ضرباتها داخل الأراضي الروسية، ولا سيما ضد منشآت الطاقة والبنية التحتية.

قتلى في موسكو

وقال حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون في بلدة بيونيرسكي التابعة لمنطقة إسترا، بعد سقوط طائرة مسيّرة، فيما أصيب شخصان إضافيان في موقع آخر من المنطقة.

وأضاف فوروبيوف أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 81 طائرة مسيّرة فوق منطقة موسكو، في واحدة من أكبر موجات الهجمات التي تستهدف محيط العاصمة الروسية خلال الفترة الأخيرة، بحسب وكالة فرانس برس.

استهداف العمق الروسي

وتأتي هذه الضربات ضمن حملة أوكرانية متصاعدة تستهدف العمق الروسي، إذ تقول كييف إن هجماتها تأتي رداً على الضربات الروسية المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات ضد المدن والبنية التحتية الأوكرانية.

وفي جنوب روسيا، استهدفت طائرات مسيّرة منطقة ستافروبول، ما أدى إلى اندلاع حريق في منطقة صناعية بمدينة فيازنيكي التابعة لمقاطعة شبكوفسكي.

وقال حاكم الإقليم فلاديمير فلاديميروف إن فرق الطوارئ والإطفاء تحركت إلى الموقع، من دون تسجيل إصابات بشرية حتى الآن، محذراً من أن خطر الطائرات المسيّرة لا يزال قائماً في أنحاء المنطقة.

وأضاف أن السلطات دعت السكان إلى توخي الحذر ومتابعة التعليمات الرسمية، مع استمرار حالة التأهب الأمني.

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