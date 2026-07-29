Icon

السعودية: الضربات على أهداف محددة في العراق جاءت دفاعًا عن النفس وفقًا للقانون الدولي Icon وزارة الدفاع: تنفيذ ضربات نوعية ضد ميليشيات بالعراق استهدفت منشآت بترولية بالسعودية Icon الجيش الأردني: اعتراض وإسقاط 5 صواريخ قادمة من إيران Icon رياح شديدة السرعة على المنطقة الشرقية حتى التاسعة مساء Icon ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان إلى 13 وفاة Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح مع غبار على عدة مناطق Icon هطول أمطار الخير على منطقة جازان Icon فيصل بن فرحان يبحث هاتفيا التطورات في المنطقة مع وزراء خارجية قطر والكويت والبحرين Icon المملكة تدين استمرار الميليشيات التابعة لإيران بالعراق في إطلاق المسيرات لاستهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية Icon ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس وزراء مملكة إسبانيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

رياح شديدة السرعة على المنطقة الشرقية حتى التاسعة مساء

الأربعاء ٢٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٩ صباحاً
رياح شديدة السرعة على المنطقة الشرقية حتى التاسعة مساء
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح شديدة السرعة تصل سرعتها من (40 – 49) كلم في الساعة، التي تشمل كلًا من مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات: حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، ورأس تنورة، والجبيل، والقطيف، والخبر، وبقيق، والأحساء والهجر والمراكز التابعة لها.

فيما تشهد محافظتي العديد وذعبلوتن هطول أمطار متوسطة؛ مما تسبب إثارة الأتربة وتدني مستوى الرؤية الأفقية ( 3 – 5 ) كلم في المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن هذه الحالة تستمر- بمشيئة الله تعالى-حتى الساعة الـ 9 مساءً.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد