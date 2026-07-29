رياح شديدة السرعة على المنطقة الشرقية حتى التاسعة مساء

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح شديدة السرعة تصل سرعتها من (40 – 49) كلم في الساعة، التي تشمل كلًا من مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات: حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، ورأس تنورة، والجبيل، والقطيف، والخبر، وبقيق، والأحساء والهجر والمراكز التابعة لها.
فيما تشهد محافظتي العديد وذعبلوتن هطول أمطار متوسطة؛ مما تسبب إثارة الأتربة وتدني مستوى الرؤية الأفقية ( 3 – 5 ) كلم في المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن هذه الحالة تستمر- بمشيئة الله تعالى-حتى الساعة الـ 9 مساءً.