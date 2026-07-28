سوق الكربون الطوعي.. منصة سعودية تقود التحول المستدام وتعزز الاقتصاد منخفض الكربون رياح شديدة السرعة على المنطقة الشرقية حتى العاشرة مساء #يهمك_تعرف | لا إفصاح عن السيارة الجديدة.. حساب المواطن يوضح آلية احتساب الأصول الجيش الأردني يُسقط طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي في الصحراء الشرقية توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح مع غبار على عدة مناطق وظائف شاغرة في شركة أكوا باور وظائف شاغرة بـ بنك D360 الرقمي وظائف شاغرة لدى شركة علم وظائف شاغرة في شركة ساتورب وظائف شاغرة بمركز الإسناد والتصفية
نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هبوب رياح شديدة السرعة تصل سرعتها من (50 – 59) كلم في الساعة، والتي تشمل كلًا من مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات: حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، ورأس تنورة، والجبيل، والقطيف، والخبر، وبقيق، والعديد، والأحساء، والهجر والمراكز التابعة لها؛ مما قد يتسبب في إثارة الأتربة، وعوالق ترابية وتدني مستوى الرؤية الأفقية (1 – 3) كلم في المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن هذه الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 10 مساءً.