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رياح شديدة السرعة على المنطقة الشرقية حتى العاشرة مساء 

الثلاثاء ٢٨ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٩ صباحاً
رياح شديدة السرعة على المنطقة الشرقية حتى العاشرة مساء 
المواطن - واس

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هبوب رياح شديدة السرعة تصل سرعتها من (50 – 59) كلم في الساعة، والتي تشمل كلًا من مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات: حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، ورأس تنورة، والجبيل، والقطيف، والخبر، وبقيق، والعديد، والأحساء، والهجر والمراكز التابعة لها؛ مما قد يتسبب في إثارة الأتربة، وعوالق ترابية وتدني مستوى الرؤية الأفقية (1 – 3) كلم في المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن هذه الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 10 مساءً.

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