رياح شديدة السرعة على عدد من محافظات مكة المكرمة

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نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له، اليوم، من رياح شديدة تصل سرعتها إلى (50 – 59) كم/ساعة، على محافظات الليث، والقنفذة، وبحرة (الشعيبة)؛ تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج.
وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.