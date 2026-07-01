رياح شديدة السرعة على عدد من محافظات مكة المكرمة

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له، اليوم، من رياح شديدة تصل سرعتها إلى (50 – 59) كم/ساعة، على محافظات الليث، والقنفذة، وبحرة (الشعيبة)؛ تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.