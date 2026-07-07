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رياح شديدة السرعة على عدد من محافظات مكة المكرمة

الثلاثاء ٧ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٦ صباحاً
رياح شديدة السرعة على عدد من محافظات مكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له، اليوم، من رياح شديدة تصل سرعتها إلى (50 – 59) كم/ساعة، على محافظات الليث، والقنفذة، وبحرة (الشعيبة)؛ تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.

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