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رياح شديدة على منطقة حائل

الخميس ٢ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١١ مساءً
رياح شديدة على منطقة حائل
المواطن - واس

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هبوب رياح نشطة على منطقة حائل اليوم، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة؛ تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كلم.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.

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