أتربة مثارة على منطقة نجران حتى السابعة مساء رياح شديدة وأتربة مثارة تحدّ من الرؤية في القنفذة والليث النفط ينخفض بأكثر من دولار مع تزايد الإمدادات وظائف شاغرة لدى شركة المراعي وظائف شاغرة بشركة طيران الرياض وظائف شاغرة في الفطيم القابضة وظائف شاغرة لدى CEER لصناعة السيارات وظائف شاغرة بفروع مجموعة ديافيرم وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الفيجي جيسيبيل وديسيسيا إلى الرياض
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة على محافظتي القنفذة والليث بمنطقة مكة المكرمة، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وأوضح المركز أن الحالة تصاحبها رياح شديدة السرعة تتراوح سرعتها بين 50 و59 كيلومترًا في الساعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية لتتراوح بين (1 – 3) كم، إلى جانب ارتفاع الأمواج على السواحل.
وأشار إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً، داعيًا الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع تعليمات الجهات المختصة، خصوصًا مرتادي الطرق السريعة والمناطق الساحلية.