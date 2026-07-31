رياح شديدة وأتربة مثارة تحدّ من الرؤية في القنفذة والليث

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة على محافظتي القنفذة والليث بمنطقة مكة المكرمة، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأوضح المركز أن الحالة تصاحبها رياح شديدة السرعة تتراوح سرعتها بين 50 و59 كيلومترًا في الساعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية لتتراوح بين (1 – 3) كم، إلى جانب ارتفاع الأمواج على السواحل.

وأشار إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً، داعيًا الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع تعليمات الجهات المختصة، خصوصًا مرتادي الطرق السريعة والمناطق الساحلية.