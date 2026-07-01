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رياح نشطة على منطقة تبوك حتى السابعة مساء 

الأربعاء ١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٥ صباحاً
رياح نشطة على منطقة تبوك حتى السابعة مساء 
المواطن - واس

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم، من رياح نشطة على أملج، تشمل تأثيراتها المصاحبة، تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاعًا للأمواج، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40_49) كم/ساعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.‏

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