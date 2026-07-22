رياح نشطة على منطقة تبوك حتى السادسة 

نبّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم من رياح نشطة على محافظات أملج، والوجه، وضباء، وحقل، والبدع، ونيوم شرما، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 – 49) كم/ساعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.