رياح نشطة على منطقة تبوك واشنطن تقايض طهران بحوافز مقابل هرمز سويسرا تتأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026 بفوزها على الجزائر البرتغال تقلب الطاولة على كرواتيا وتحجز مقعدها في ثمن نهائي كأس العالم 2026 توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق استقالة القائد الأعلى لـ القوات الأمريكية في أوروبا إسبانيا تتأهل لدور الـ16 في كأس العالم بثلاثية في شباك النمسا ترامب يهاجم الناتو مجددًا: أنفقنا 999 مليار دولار بلا فائدة ارتفاع أسعار النفط عند التسوية بنسبة 0.32% ارتفاع ضحايا انفجار دمشق إلى 9 قتلى بينهم 6 محامين وإصابة 19 آخرين
نبّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم، من رياح نشطة على أملج، والوجه تشمل تأثيراتها المصاحبة، تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاعًا للأمواج، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40_49) كم/ساعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الرابعة مساءً.