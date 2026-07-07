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رياح نشطة على منطقة تبوك

الثلاثاء ٧ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٦ صباحاً
رياح نشطة على منطقة تبوك
المواطن - واس

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم، من رياح نشطة على أملج، والوجه، وضباء، والبدع، ونيوم شرما، تشمل تأثيراتها المصاحبة، تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاعًا للأمواج، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 – 49) كم/ساعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.‏

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