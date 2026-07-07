رياح نشطة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة تصل سرعتها ما بين (40 – 49) كلم في الساعة، وموجة حارة تصل درجتها ما بين (47 – 48) درجة مئوية، على المنطقة الشرقية، تشمل مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات: حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق، والعديد، وذعبلوتن، والأحساء، والهجر والمراكز التابعة لها، مما تسبب في إثارة الأتربة، وتدني مستوى الرؤية الأفقية (1 – 3) في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، وارتفاع الأمواج في المناطق الساحلية.
وبيّن المركز أن هذه الحالة ستستمر-بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.