رياح نشطة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة تصل سرعتها ما بين (40 – 49) كلم في الساعة، وموجة حارة تصل درجتها ما بين (47 – 48) درجة مئوية، على المنطقة الشرقية، تشمل مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات: حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق، والعديد، وذعبلوتن، والأحساء، والهجر والمراكز التابعة لها، مما تسبب في إثارة الأتربة، وتدني مستوى الرؤية الأفقية (1 – 3) في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، وارتفاع الأمواج في المناطق الساحلية.

وبيّن المركز أن هذه الحالة ستستمر-بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.