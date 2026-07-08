رياح نشطة وعواصف ترابية على المنطقة الشرقية حتى المساء

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة وعواصف ترابية، وموجة حارة تصل درجتها ما بين (47-48) درجة مئوية، على المنطقة الشرقية، تشمل مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات: حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق، والعديد، وذعبلوتن، والأحساء، والهجر والمراكز التابعة لها، مما تسبّب في إثارة الأتربة، وتدني مستوى الرؤية الأفقية (1) وأقل في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.
وبيّن المركز أن هذه الحالة ستستمر-بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.