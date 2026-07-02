رياح وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية حتى السابعة مساء زيتونة عمرها أكثر من ألفي عام تطرح ثمارها بعدما أوشكت على اليباس أكثر من 300 ساعة عمل.. وِرث يحوّل المعامل إلى ورشة لخدمة الكعبة المشرفة باكستان: تقدم إيجابي في المحادثات الأميركية الإيرانية بالدوحة انفجارات وحرائق في كييف إثر هجوم روسي بالمسيّرات والصواريخ الباليستية سفارة السعودية في واشنطن تحذر من محاولات احتيال بانتحال صفة موظفيها فنزويلا تسجّل 782 هزة ارتدادية عقب الزلزالين المدمرين أمانة الجوف تطرح حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة المنتخب الأمريكي يتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم بفوزه على البوسنة والهرسك بلجيكا تقلب الطاولة على السنغال وتتأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026
نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هبوب رياح نشطة على المنطقة الشرقية، تشمل مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق، والعديد، وذعبلوتن، والأحساء، والهجر والمراكز التابعة لها؛ مما تسبب في إثارة الأتربة، وتدني مستوى الرؤية الأفقية (1-3) كلم في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.
وبيّن أن هذه الحالة ستستمر-بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7مساءً.