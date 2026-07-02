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رياح وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية حتى السابعة مساء

الخميس ٢ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٠ صباحاً
رياح وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية حتى السابعة مساء
المواطن - واس

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هبوب رياح نشطة على المنطقة الشرقية، تشمل مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق، والعديد، وذعبلوتن، والأحساء، والهجر والمراكز التابعة لها؛ مما تسبب في إثارة الأتربة، وتدني مستوى الرؤية الأفقية (1-3) كلم في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.
وبيّن أن هذه الحالة ستستمر-بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7مساءً.

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