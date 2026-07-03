رياض محرز يعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد خروج الجزائر من كأس العالم

أعلن قائد منتخب الجزائر رياض محرز اعتزاله اللعب الدولي، عقب خروج “محاربي الصحراء” من دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026، إثر خسارتهم أمام منتخب سويسرا بهدفين دون رد، لينهي بذلك واحدة من أبرز المسيرات في تاريخ الكرة الجزائرية.

وجاء إعلان محرز مباشرة بعد نهاية المباراة، حيث أكد أن المواجهة أمام سويسرا كانت الأخيرة له بقميص المنتخب الوطني، واضعاً حداً لمسيرة امتدت لسنوات كان خلالها أحد أبرز نجوم “الخضر” وقائدهم في العديد من المحطات القارية والدولية.

وشهدت مسيرة محرز مع المنتخب الجزائري العديد من الإنجازات، أبرزها قيادة الفريق للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية عام 2019، إلى جانب المساهمة في عدة مشاركات دولية بارزة، كما أنه يعد من أكثر اللاعبين تمثيلاً للمنتخب، وخاض 119 مباراة دولية، ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب الجزائري.