جامعة تبوك تبدأ مرحلة المفاضلة اللحظية عبر منصة قبول للعام الجامعي 1448هـ رجل يضرم النار في نفسه أمام مقر الأمم المتحدة رياض محرز يعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد خروج الجزائر من كأس العالم انخفاض أسعار الغذاء عالميًا للشهر الثاني مع تراجع الحبوب عودة أكثر من 640 ألف نازح إلى منازلهم في لبنان بعد تراجع التصعيد المدرجات الجبلية في جازان.. هندسة زراعية تجسد استدامة الموارد عبر الأجيال إمارة عسير: التحقيق جارٍ في حادث سقوط لعبة ترفيهية بأحد مهرجانات أبها مصاحف ومخطوطات نادرة تزين جناح بحر الإيمان بمتحف البحر الأحمر بعد هانتا.. نوروفيروس ينتشر على سفينة سياحية خلال رحلة بحرية طويلة ضبط مواطن لإشعاله النار في الأماكن غير المخصصة لها بمحمية الإمام عبدالعزيز
أعلن قائد منتخب الجزائر رياض محرز اعتزاله اللعب الدولي، عقب خروج “محاربي الصحراء” من دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026، إثر خسارتهم أمام منتخب سويسرا بهدفين دون رد، لينهي بذلك واحدة من أبرز المسيرات في تاريخ الكرة الجزائرية.
وجاء إعلان محرز مباشرة بعد نهاية المباراة، حيث أكد أن المواجهة أمام سويسرا كانت الأخيرة له بقميص المنتخب الوطني، واضعاً حداً لمسيرة امتدت لسنوات كان خلالها أحد أبرز نجوم “الخضر” وقائدهم في العديد من المحطات القارية والدولية.
وشهدت مسيرة محرز مع المنتخب الجزائري العديد من الإنجازات، أبرزها قيادة الفريق للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية عام 2019، إلى جانب المساهمة في عدة مشاركات دولية بارزة، كما أنه يعد من أكثر اللاعبين تمثيلاً للمنتخب، وخاض 119 مباراة دولية، ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب الجزائري.