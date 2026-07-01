ريمونتادا مثيرة.. إنجلترا تُنهي حلم الكونغو الديمقراطية في كأس العالم

حقق منتخب إنجلترا فوزًا مثيرا وغاليًا في المباراة التي خاضها أمام الكونغو الديمقراطية، في إطار مواجهات دور الـ 32 من مسابقة كأس العالم 2025 بنتيجة هدفين مقابل هدف.

سجل منتخب الكونغو الديمقراطية مبكرا في الدقيقة السادسة بهدف سجله اللاعب بريان سيبينغا، لتتوالى بعدها هجمات منتخب إنجلترا.

وجاء فوز الأسود الثلاثة بأقدام نجم بايرن ميونخ اللاعب المتألق هاري كين الذي سجل التعادل، ثم هدف الفوز لصالح منتخب بلاده، ليقوهم إلى دور الـ 16 بريمونتادا مثيرة في الدقائق الأخيرة.