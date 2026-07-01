ريمونتادا مثيرة.. إنجلترا تُنهي حلم الكونغو الديمقراطية في كأس العالم الدكتورة آمنة كاشقري تبرز دور الذكاء الاصطناعي المسؤول في دعم التشخيص الطبي حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة رسميًا.. فتح التقديم على النقل الداخلي عبر نظام نور نائب أمير مكة المكرمة يقدم تعازيه لذوي شهيد طائرة أرامكو عبدالله الزلفي إخماد حريق في مصفاة نفط بجنوب روسيا بعد 3 أيام من اندلاعه دي فانس: المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد طيران ناس يحتفل بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين الرياض وميونخ وبودابست ضمن وجهات صيف 2026 نيابةً عن أمير مكة المكرمة.. محافظ جدة يشهد حفل “فرح جدة 2026” سعود بن عبدالعزيز بن فرحان يناقش مع المري إطلاق مبادرة “إكسبو صديق للتوحد”
حقق منتخب إنجلترا فوزًا مثيرا وغاليًا في المباراة التي خاضها أمام الكونغو الديمقراطية، في إطار مواجهات دور الـ 32 من مسابقة كأس العالم 2025 بنتيجة هدفين مقابل هدف.
سجل منتخب الكونغو الديمقراطية مبكرا في الدقيقة السادسة بهدف سجله اللاعب بريان سيبينغا، لتتوالى بعدها هجمات منتخب إنجلترا.
وجاء فوز الأسود الثلاثة بأقدام نجم بايرن ميونخ اللاعب المتألق هاري كين الذي سجل التعادل، ثم هدف الفوز لصالح منتخب بلاده، ليقوهم إلى دور الـ 16 بريمونتادا مثيرة في الدقائق الأخيرة.
ملخص مباراة إنجلترا والكونغو الديمقراطية | دور الـ32 – كأس العالم FIFA 2026™#كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم#FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup | #beINWC26 pic.twitter.com/08B4v2k4Yj
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 1, 2026