Icon

ارتفاع حصيلة إصابات إيبولا بالكونغو الديمقراطية إلى 2181 والوفيات إلى 864 Icon زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب شرق تركيا Icon القوات الجوية الأسترالية تنظم تدريبات جوية بمشاركة 20 دولة Icon الرئيس الأمريكي يشيد بنجاح كأس العالم 2026.. الأعلى حضورًا جماهيريًا في التاريخ Icon مدرب إسبانيا: سنواجه الأرجنتين بهدوء وثقة.. وسنراقب ميسي عن كثب Icon ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 5069 قتيلًا Icon مجلس التعاون يدين استمرار الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين والأدرن: تصعيد بالغ الخطورة Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس الجزائري في ضحايا حريق مؤسسة الطفولة المسعفة Icon حرس الحدود يختتم المعرض التوعوي بالسلامة البحرية بمنطقة الرياض Icon السعودية تدين بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني الغاشم على الكويت والبحرين والأردن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

آخر الاخبار
العالم

زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب شرق تركيا

السبت ١٨ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٥ مساءً
زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب شرق تركيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضرب زلزال بقوة خمس درجات صباح السبت عددًا من محافظات جنوب شرق تركيا، على ما أعلنت هيئة إدارة الكوارث التركية في بيان، لكنه لم يتسبّب بأضرار أو خسائر بشرية.
وأشار بيان الهيئة إلى “عدم الإبلاغ عن أي وضع سلبي بعد الزلزال الذي كان بقوة خمس درجات ووقع عند الساعة 06,20 (04,20 ت غ) في قضاء بطّال غازي بمحافظة مالاطيا، وشعر به سكان محافظات مالاطيا وإيلازِغ وأديامان وتونجلي وشانلي أورفا”.
وأضاف “فرقنا تواصل عملها ميدانيًا”.
وقال وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي مراد كوروم: “لم نرصد أي تطورات سلبية، لكننا نقيّم كل البلاغات”.
يذكر أن في عام 2023، ضرب زلزال مدمر جنوب شرق تركيا وأسفر عن مقتل أكثر من 53 ألف شخص وتدمير عدد من المدن في المنطقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد