زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب ‌سواحل تشيلي

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ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر، أمس الجمعة، منطقة قريبة من سواحل وسط تشيلي.
وأوضح المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، أن مركز الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.
ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.