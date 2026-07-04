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زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب ‌سواحل تشيلي

السبت ٤ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٤:١٤ مساءً
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب ‌سواحل تشيلي

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ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر، أمس الجمعة، ‌منطقة قريبة من سواحل وسط تشيلي.

وأوضح المركز الألماني ⁠لأبحاث ​علوم الأرض، أن مركز الزلزال وقع على عمق عشرة ‌كيلومترات.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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