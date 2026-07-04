زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب ‌سواحل تشيلي

ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر، أمس الجمعة، ‌منطقة قريبة من سواحل وسط تشيلي.

وأوضح المركز الألماني ⁠لأبحاث ​علوم الأرض، أن مركز الزلزال وقع على عمق عشرة ‌كيلومترات.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.