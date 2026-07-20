صندوق تنمية الموارد البشرية وأكاديمية التعلّم يتفقان على تدريب مبتدئ بالتوظيف لـ3 آلاف مستفيد بدء التسجيل في معهدي الحرم المكي والمسجد النبوي للعام الدراسي 1448هـ زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب غربي كندا الجامعة الإسلامية تُعلن تمديد فترة التسجيل في برنامج “المقررات الإلكترونية” للطلاب الدوليين مقتل 25 على الأقل جراء السيول والانهيارات الأرضية في الهند وزارة الحج والعمرة تطلق تأشيرة العمرة متعددة الدخول بصلاحية عام وإقامة تصل إلى 90 يومًا الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية للأعمال قصيرة المدى في المملكة بنسبة 11.4% الصين تبقي سعر الفائدة الرئيسي للقروض السنوية عند 3% الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات طائرات مسيرة معادية إيرانية موجة حارة ورياح نشطة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية
ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر إقليم كولومبيا البريطانية غربي كندا.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان لها، أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، وعلى بعد 208 كيلومترات غرب منطقة “بورت ماكنيل”.
ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو حدوث خسائر مادية جراء الزلزال، كما لم يصدر تحذير بوقوع موجات مد عاتية “تسونامي”.
ويقع الساحل الغربي لكندا ضمن منطقة معروفة جيولوجيًا باسم “طوق النار” أو “منطقة الحزام الناري”، حيث تصطدم صفائح المحيط الهادي بصفائح تكتونية أصغر، مما يسبب نشاطًا كبيرًا للزلازل والبراكين.