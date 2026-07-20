زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب غربي كندا

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر إقليم كولومبيا البريطانية غربي كندا.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان لها، أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، وعلى بعد 208 كيلومترات غرب منطقة “بورت ماكنيل”.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو حدوث خسائر مادية جراء الزلزال، كما لم يصدر تحذير بوقوع موجات مد عاتية “تسونامي”.

ويقع الساحل الغربي لكندا ضمن منطقة معروفة جيولوجيًا باسم “طوق النار” أو “منطقة الحزام الناري”، حيث تصطدم صفائح المحيط الهادي بصفائح تكتونية أصغر، مما يسبب نشاطًا كبيرًا للزلازل والبراكين.