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زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب نيوزيلندا وتحذيرات من تسونامي

الخميس ١٦ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٠٨ مساءً
زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب نيوزيلندا وتحذيرات من تسونامي
المواطن - فريق التحرير

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ضرب زلزال بلغت شدته 6.3 درجات على مقياس ريختر بالقرب من مدينة (تي أناو) النيوزيلندية، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو سقوط ضحايا.
وذكر راديو “نيوزيلندا” المحلي اليوم، أن مركز الزلزال وقع على بعد 40 كيلومترًا شمال مدينة “تي أناو”، وعلى عمق 51 كيلومترًا.
من جانبها، أصدرت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيوزيلندا، تحذيرات من احتمال وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) في أعقاب الضربة الأرضية.

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