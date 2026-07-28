زلزال مدمر يضرب اليابان.. سقوط قتلى واحتجاز العشرات بمراكز تجارية

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أفاد التلفزيون الرسمي الياباني “إن إتش كاي”، اليوم الثلاثاء، بمقتل “عدد كبير” من الأشخاص داخل مركز تجاري تضرر جراء الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب غربي البلاد، فيما لا يزال أشخاص عديدون عالقين تحت أنقاضه.
وقال التلفزيون إن أحد طوابق مركز “إيون مول” التجاري في مدينة كوماموتو انهار جراء الزلزال، بينما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين وإجلاء العالقين.
وكانت الشرطة المحلية قد أفادت في وقت سابق بتلقي بلاغات عن وقوع انفجار داخل المركز التجاري، من دون أن تتوافر حينها معلومات عن وقوع ضحايا أو حجم الأضرار.
NOW: M7.1 Earthquake Near Uki, Japan#terremoto #地震 pic.twitter.com/nW2V9kGWkO
— Noteworthy News (@newsnoteworthy) July 28, 2026
وضرب زلزال بلغت قوته 7.1 درجة جزيرة كيوشو، بحسب وكالة الطوارئ ووكالة الأرصاد الجوية اليابانية، فيما وصلت شدة الهزة إلى الدرجة السابعة، وهي الأعلى على مقياس “شيندو” الياباني.
وأدى الزلزال إلى انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل وتعطل خدمات السكك الحديدية في المناطق المتضررة، التي تضم مصانع تابعة لشركات كبرى.
وأعلنت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، تسجيل إصابات وانهيار مبانٍ جراء الزلزال، مشيرة إلى أن السلطات لا تزال تقيم حجم الخسائر البشرية والمادية.
وقالت: “ما زلنا نقيم مدى الإصابات والأضرار المادية، لكنني تبلغت بوقوع عدة إصابات إلى الآن”، مضيفة أن الزلزال تسبب في انقطاع الكهرباء واندلاع حرائق في بعض المناطق، إلى جانب تضرر طرق وجسور وانهيار مبانٍ.
وأفادت السلطات بإصابة أكثر من 50 شخصاً وانهيار 12 منزلا، فيما ظل أشخاص عالقين تحت أنقاض أربعة منها.